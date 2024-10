Η Βόρεια Κορέα έστειλε επίλεκτες δυνάμεις στη Ρωσία, λέει η Σεούλ – «Θα αναπτυχθούν 12.000 στρατιώτες στην Ουκρανία»

Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS) ανακοίνωσε σήμερα (18.10.2024) ότι η Βόρεια Κορέα έχει μεταφέρει περίπου 1.500 στρατιώτες στην Ρωσία, με στόχο να εκπαιδευτούν και στη συνέχεια να αναπτυχθούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει κατηγορήσει ανοικτά την Βόρεια Κορέα για την αποστολή στρατευμάτων της στη Ρωσία, λόγω της μελλοντικής συμμετοχής τους σε πολεμικές επιχειρήσεις, κάτι που η Σεούλ επιβεβαίωσε δημοσιεύοντας σχετικές δορυφορικές φωτογραφίες.

Η υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας «αντιλήφθηκε από τις 8 έως τις 13 (Οκτωβρίου) ότι η Βόρεια Κορέα μετέφερε τις ειδικές της δυνάμεις στο Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Άπω Ανατολή σε μεταγωγικό πλοίο του ρωσικού ναυτικού, επιβεβαιώνοντας την έναρξη της στρατιωτικής ανάμειξης της Βόρειας Κορέας», ανέφερε σε ανακοίνωση.

From the official press release of the government of South Korea: Pictures show activities of Russian landing ships in the East Sea to transport North Korean troops and North Korean troops in Russian military facilities in Ussuriysk and Khabarovskhttps://t.co/p25nZIZRCz pic.twitter.com/dPPWJW37g5