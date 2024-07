Η βραδιά που ο Μπάιντεν έχασε την υποστήριξη του Κλούνεϊ: Πόσο θα του κοστίσει που τον εγκαταλείπουν οι celebrities

Αίσθηση προκαλεί η αλλαγή στάσης του σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ – που είναι κι ένας από τους μεγάλους δωρητές των Δημοκρατικών και του προέδρου Τζο Μπάιντεν, αφού από βασικός υποστηρικτής του μετατράπηκε σε σκληρό επικριτή του.

Είναι δεν είναι τέσσερις εβδομάδες που ο Τζορτζ Κλούνεϊ στάθηκε σε μία σκηνή στο Λος Άντζελες και είπε στο κοινό ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι ο πραγματικός σταρ.

Την Τετάρτη 11.07.2024 ο Κλούνεϊ ζήτησε να αποσυρθεί ο Μπάιντεν από την εκλογική κούρσα.

Σε ένα άρθρο – γνώμης που προκάλεσε μία κάποια αναστάτωση, ο Κλούνεϊ κάλεσε τον Μπάιντεν να παραιτηθεί από υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, σπάζοντας τη σιωπή των διάσημων υποστηρικτών ζητώντας μάλιστα από μέλη του Κογκρέσου και εξέχοντες χορηγούς να απαιτήσουν ο πρόεδρος να αποσυρθεί.

Ο δημοφιλής ηθοποιός επέλεξε να ενώσει τη φωνή του με στελέχη των Δημοκρατικών αλλά και χορηγούς του κόμματος, που πιστεύουν ότι ο Τζο Μπάιντεν πρέπει να αποσυρθεί από την κούρσα για την προεδρία, καθώς στερείται πλέον τις σωματικές και διανοητικές ικανότητες για μία τόσο απαιτητική θέση.

«Τον αγαπώ… Αλλά με αυτόν με τον πρόεδρο δεν θα κερδίσουμε τον Νοέμβριο», υπογράμμισε, ζητώντας να οριστεί άλλος υποψήφιος απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

