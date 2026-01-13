Συμβαίνει τώρα:
Η Βρετανία κατηγορεί το Ιράν για «φρικτές και βάναυσες δολοφονίες διαδηλωτών» και ετοιμάζει νέες κυρώσεις

«Απαιτούμε από τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών τους» υπογραμμίζει το Λονδίνο
Ομπρέλα με το έμβλημα της ιρανικής σημαίας πριν την Ισλαμική Επανάσταση
Ομπρέλα με το έμβλημα της ιρανικής σημαίας πριν την Ισλαμική Επανάσταση / REUTERS / Toby Melville

Με κατηγορηματικό τρόπο η Βρετανία (13.01.2026) εξέφρασε την αντίθεσή της στην βίαιη και αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ειδικότερα, η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, επέκρινε την ηγεσία του Ιράν για τη «φρικώδη και βάναυση δολοφονία» διαδηλωτών, λέγοντας πως η Βρετανία κάλεσε τον πρεσβευτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει με τους πιο ισχυρούς όρους τη φρικώδη και βάναυση δολοφονία Ιρανών διαδηλωτών και απαιτούμε από τις ιρανικές αρχές να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών τους», δήλωσε η Κούπερ στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Είπε πως ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή, κάλεσε τον Ιρανό πρεσβευτή στη Βρετανία προκειμένου να υπογραμμίσει «τη σοβαρότητα αυτών των ωρών και να καλέσει το Ιράν να απαντήσει στις φρικτές αναφορές που λαμβάνουμε» και οι οποίες μιλούν για «χιλιάδες θανάτους», είπε.

Η Κούπερ είπε στους βουλευτές ότι η Βρετανία θα καταθέσει νομοσχέδιο για την εφαρμογή και άλλων κυρώσεων και τομεακών μέτρων κατά του Ιράν.

Η στάση της Λισαβόνας

Από την πλευρά της, η Πορτογαλία κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή του Ιράν στη Λισαβόνα για να του γνωστοποιήσει «τη σφοδρή καταδίκη» της για τη «βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων» των τελευταίων ημερών εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης.

«Εξάλλου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συντονισμού, η Πορτογαλία είναι έτοιμη να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά του Ιράν», διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών στον λογαριασμό του στο X.

Η Λισαβόνα κάλεσε επίσης «να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Πάουλο Ρανχέλ, κάλεσε τον εκπρόσωπο της ιρανικής διπλωματίας «προκειμένου να του διαβιβάσει με ισχυρή φωνή τη σφοδρή καταδίκη, που επαναλήφθηκε τις τελευταίες ημέρες, για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων».

