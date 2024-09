Η Χαμάς ανακοίνωσε τον θάνατο του επικεφαλής της στον Λίβανο από ισραηλινό βομβαρδισμό

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (30.9.24) ότι ο επικεφαλής του στον Λίβανο σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο στρατός του Ισραήλ διεξάγει επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

«Ο Φάταχ Σαρίφ Αμπού αλ Αμίν, επικεφαλής της Χαμάς στον Λίβανο και μέλος της διοίκησης του κινήματος στο εξωτερικό» σκοτώθηκε σε πλήγμα εναντίον του σπιτιού του στον καταυλισμό αλ Μπας, στον νότιο Λίβανο, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Η ανακοίνωση της Χαμάς ήρθε λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της σιιτικής οργάνωση στη Βηρυτό.

Αλλά και του νέου ισραηλινού χτυπήματος στην πρωτεύουσα του Λιβάνου με στόχο μέλη των Αδελφών Μουσουλμάνων.

Hamas has announced the Death of Fathi al-Sharif, a Senior Leader for Hamas Operations in Lebanon as well as the Head of the U.N. Teachers Union in Lebanon, for which he works under the United Nations Relief and Works Agency. Sharif as well as his Family were Eliminated yesterday… pic.twitter.com/RAN9QAXjFt