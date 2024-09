Η Χαμάς έδωσε βίντεο με τους 6 νεκρούς ομήρους – Προειδοποιεί ότι θα δημοσιεύσει τα «τελευταία τους μηνύματα»

Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο με πλάνα από τους έξι δολοφονημένους ισραηλινούς ομήρους, τα πτώματα των οποίων ανασύρθηκαν χθες (01.09.2024) από τις IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο εν λόγω βίντεο της Χαμάς, οι όμηροι -που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου και ανασύρθηκαν από σήραγγα στην περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας- στέκονται μπροστά από μια κάμερα και επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους. Ωστόσο, το βίντεο κόβεται και η παλαιστινιακή οργάνωση προειδοποιεί ότι θα δημοσιεύσει τα «τελευταία τους μηνύματα», πριν δολοφονηθούν.

Δεν είναι σαφές πότε τραβήχτηκαν τα πλάνα, όπως σημειώνει το Times of Israel.

Η Χαμάς έχει εκδώσει στο παρελθόν παρόμοια βίντεο με ομήρους, σε αυτό που το Ισραήλ λέει ότι είναι ψυχολογικός πόλεμος.

Τα περισσότερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δεν μεταδίδουν τα βίντεο, γράφει το ισραηλινό μέσο.

BREAKING Hamas about to release videos from all 6 hоstages ‘found’ dеаd by the IDF “Your government is lying Time is running out” pic.twitter.com/4upQLJ71TA

Στο μεταξύ, το Ισραηλινό εργατοδικείο διέταξε σήμερα να σταματήσει αμέσως η απεργία που ξεκίνησε το πρωί με σκοπό να αυξηθεί η πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.



They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks