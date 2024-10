Η Χαμάς επιβεβαίωσε επίσημα τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ – «Οι όμηροι δεν θα επιστρέψουν στο Ισραήλ αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις»

Ένας από τα πιο κορυφαία στελέχη της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια μίλησε σήμερα (18.10.2024) σε τηλεοπτικό διάγγελμα και επιβεβαίωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ.

Ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο «μάρτυρας Γιαχία Σινουάρ ήταν γενναίος, ατρόμητος και θυσιάστηκε για χάρη της απελευθέρωσης των Παλαιστινίων».

Ακόμα πρόσθεσε ότι: «Ο Σινουάρ πολέμησε με γενναίο τρόπο, κρατώντας το όπλο του για να πυροβολήσει μέχρι και την τελευταία του πνοή. Έζησε όλη του την ζωή ως ιερός μαχητής και από τα πρώτα χρόνια ασχολήθηκε με τον αγώνα μας».

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια κατέληξε λέγοντας πως «οι αιχμάλωτοι που κρατούνται στην Γάζα δεν θα επιστρέψουν αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα και δεν σταματήσει τις επιθέσεις στην περιοχή».

Senior Hamas official Khalil Hayya says that captives held in Gaza will not return until Israel stops its attacks on Gaza and withdraws its forces from the besieged enclave.



🔴 LIVE updates: https://t.co/rUHVF4Z7VN pic.twitter.com/M082nXlpZz