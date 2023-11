Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ανταλλαγής των ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς 17 άνθρωποι παραδόθηκαν από τους ισλαμιστές στον Ερυθρό Σταυρό και το κονβόι των οχημάτων πέρασε από τη Ράφα προς την Αίγυπτο για να φτάσουν στην αγκαλιά των συγγενών τους.

Μετά τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου και τις εγγυήσεις που έδωσαν στους ισλαμιστές ότι το Τελ Αβίβ θα τηρήσει το δικό του μέρος της συμφωνίας, οι όμηροι της Χαμάς απελευθερώθηκαν και παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό για να μεταφερθούν στο Κερέμ Σαλόμ, εκεί όπου θα επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τους από τους IDF.

Οι όμηροι που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς είναι 8 γυναίκες, 5 παιδιά και 4 Ταϊλανδοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF. Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, επιβεβαίωσε νωρίτερα την παράδοσή τους στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι περισσότεροι από τους ομήρους που θα απελευθερωθούν απόψε είναι κάτοικοι του κιμπούτς Μπεερί, μια από τις περιοχές του Ισραήλ που δέχθηκε ένα από τα σφοδρότερα χτυπήματα της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το Κερέμ Σαλόμ είναι ένα κιμπούτς που ανήκει στο Ισραήλ και βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ, Γάζας και στην Αίγυπτο. Αποτελεί ακόμη ένα πέρασμα μεταξύ των εδαφών, στο οποίο θα φτάσουν οι όμηροι μέσω αυτού της Ράφα, που συνδέει τη Γάζα με την Αίγυπτο.

Η στιγμή της άφιξης του κονβόι του Ερυθρού Σταυρού με τους ομήρους στη Ράφα:

Προετοιμασίες των IDF για την υποδοχή των ομήρων:

Από τη μεριά του Ισραήλ θα απελευθερωθούν 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι ενώ θα επιτραπεί η είσοδος στη Γάζα σε περισσότερα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια. Φυσικά, θα συνεχιστεί για ακόμα 2 ημέρες η κατάπαυση του πυρός, με τις ελπίδες για επέκταση αυτής της συμφωνίας να είναι ακόμα ζωντανές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι νωρίτερα πραγματοποιήθηκε μια τεράστια διαμαρτυρία στο Τελ Αβίβ με 100.000 Ισραηλινούς να ζητούν την άμεση επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα τους.

#BREAKING #Israel Thousands of demonstrators gathered tonight in Tel Aviv demanding the release of all Israeli hostages still under the control of Hamas. pic.twitter.com/bHkhlfwWxA