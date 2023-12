Νέες κτηνωδίες της Χαμάς στο μακελειό της 7ης Οκτωβρίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Δημοσίευμα της Daily Mail αποκαλύπτει ότι τρομοκράτες της παλαιστινιακής οργάνωσης βίασε άντρες και γυναίκες στη διάρκεια της επίθεσης στο Ισραήλ.

Καθώς εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς, νέα ανατριχιαστικά στοιχεία αποκαλύπτονται. Σύμφωνα με την Daily Mail, Ισραηλινοί ερευνητές που μελετούν τις συνέπειες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, εντόπισαν στοιχεία βάσει των οποίων, άντρες και γυναίκες έπεσαν θύματα βιασμού από τους τρομοκράτες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής ομάδας υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Survivors of Sexual Violence», η Yael Sherer, αναφέρει ότι υπήρχαν στοιχεία, καθώς και μαρτυρίες όσων ήταν μπροστά για σεξουαλική βία κατά των δύο φύλων στις 7 Οκτωβρίου.

«Υπήρξε σεξουαλική βία και βιασμός σε αυτές τις κοινότητες στο νότιο Ισραήλ… έχουμε λίγους επιζώντες -όχι πολλούς- και από τα δύο φύλα. Δεν συνέβη μόνο σε γυναίκες, συνέβη και σε άνδρες», δήλωσε η Sherer στο BBC Radio 4.

«Εκτός του ότι βρήκαμε πτώματα ανθρώπων που δολοφονήθηκαν, πολλά από αυτά ήταν ακρωτηριασμένα… οι τρομοκράτες φρόντισαν να ντροπιάσουν και να ατιμάσουν αυτούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Τα στοιχεία αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την ώρα που η ισραηλινή αστυνομία έχει ξεκινήσει τη μεγαλύτερη έρευνα για σεξουαλική βία και εγκλήματα κατά των γυναικών που διαπράχθηκε ποτέ στη χώρα.

«Είναι σαφές πλέον ότι τα σεξουαλικά εγκλήματα ήταν μέρος του σχεδιασμού της Χαμάς και σκοπός τους ήταν να τρομοκρατήσουν και να ταπεινώσουν τους ανθρώπους», επισημαίνει η επικεφαλής της έρευνας, σύμφωνα πάντα με την Daily Mail.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, η ισραηλινή αστυνομία έχει συλλέξει χιλιάδες καταθέσεις, φωτογραφίες και βίντεο, το περιεχόμενο των οποίων είναι τόσο σκληρό κυρίως για τις μητέρες που βλέπουν τα κορίτσια τους «με σπασμένη λεκάνη έχοντας υποστεί βασανιστήρια και βιασμούς».

Ο Yoni Saadon, 39 ετών, ο οποίος επέζησε από την επίθεση στο μουσικό φεστιβάλ Nova, καθώς έμεινε κρυμμένος κάτω από πτώματα, έδωσε το Σαββατοκύριακο (02 – 03.12.2023) μία συγκλονιστική περιγραφή της σεξουαλικής βίας που είδε να ασκείται κατά των γυναικών στον καταυλισμό:

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρόσωπό της. Κάθε βράδυ ξυπνάω και της ζητώ συγγνώμη, λέγοντας ”λυπάμαι”». «Είδα αυτή την όμορφη γυναίκα με το πρόσωπο ενός αγγέλου και οκτώ ή δέκα από τους μαχητές να τη χτυπούν και να τη βιάζουν», περιγράφει.

Η γυναίκα ούρλιαζε «σταματήστε», και παρακαλούσε τους τρομοκράτες να τη σκοτώσουν για να τη βγάλουν από τη δυστυχία της, λέει ο ίδιος στη συνέχεια. «Όταν τελείωσαν γελούσαν και ο τελευταίος την πυροβόλησε στο κεφάλι», είπε.

