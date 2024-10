Η Χεζμπολάχ αποκάλυψε βίντεο του δολοφονημένου Χασάν Νασράλα – «Δώστε το αίμα σας για τα ιερά μας εδάφη»

Παλιό ηχογραφημένο μήνυμα του Χασάν Νασράλα έδωσε στη δημοσιότητα η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ, το βράδυ της Κυριακής (13.10.2024).

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό.

Στην παλιά ηχογράφηση που έκανε γνωστή η στρατιωτική οργάνωση του Λιβάνου, ο Χασάν Νασράλα απευθύνεται σε ενόπλους της Χεζμπολάχ, που σήμερα βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με το Ισραήλ.

Δεν είναι γνωστό πότε είχε γίνει η ηχογράφηση.

Σε αυτή, διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών, ο Νασράλα απευθύνεται στις ένοπλες ομάδες της οργάνωσης, ενώ πραγματοποιούσαν στρατιωτικούς ελιγμούς.

Speech of His Eminence the Supreme and Most Holy Martyr Secretary General Sayyed Hassan Nasrallah (may his holy secret be sanctified) to the Mujahideen during one of the military maneuvers pic.twitter.com/J6SCV1De9Q