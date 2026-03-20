Η Χεζμπολάχ αρνείται ότι υποστήριζε «τρομοκρατικά δίκτυα» σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κουβέιτ

Οι αρχές των Εμιράτων συνέλαβαν μέλη «τρομοκρατικής οργάνωσης» της Χεζμπολάχ και προχώρησαν σε κατάσχεση όπλων, πυρομαχικών και ⁠drones
Καπνός μετά από ιρανική επίθεση στα Εμιράτα
Καπνός μετά από ιρανική επίθεση στα Εμιράτα / REUTERS / Amr Alfik / File Photo

Οι αρχές ασφαλείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξάρθρωσαν «τρομοκρατικό δίκτυο» που φέρεται να το χρηματοδοτούσαν και να το διαχειρίζονταν η Χεζμπολάχ και το Ιράν, συλλαμβάνοντας τα μέλη του, όπως μετέδωσε σήμερα (20.03.2026) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι το δίκτυο, που λειτουργούσε με μια ψεύτικη εμπορική κάλυψη, εμπλεκόταν σε «ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και απειλή της εθνικής ασφάλειας» από την Χεζμπολάχ και σκόπευε να υπονομεύσει την χρηματοοικονομική σταθερότητα στα Εμιράτα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε με ισχυρό τρόπο αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατική συνωμοσία» κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατήγγειλε τη φερόμενη εμπλοκή της Χεζμπολάχ και προσέφερε τη συνεργασία των αρχών προκειμένου οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια άλλου περιστατικού στο Κουβέιτ, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (16.03.2026) ότι αποκάλυψαν οργάνωση που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και που σχεδίασε ενέργειες με στόχο την υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας. Οι αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση όπλων, πυρομαχικών και ⁠drones.

Η απάντηση της Χεζμπολάχ

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε παρουσία στο Κουβέιτ αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι υποστήριζε «τρομοκρατικά δίκτυα» στις χώρες του Κόλπου.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «αρνείται τις κατασκευασμένες κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον της από τις αρχές ασφαλείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

«Η Χεζμπολάχ δεν έχει καμία παρουσία εντός των Εμιράτων ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με οποιαδήποτε κάλυψη ή εμπορική ονομασία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο» όπως αναφέρεται στη συνέχεια.

Κόσμος
