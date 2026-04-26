Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ πως παραβιάζει την εκεχειρία

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το έδαφός μας και τον λαό μας»
Ιράν
Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα (26/04/2026) ότι θα συνεχίσει να απαντά στις “παραβιάσεις” της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Παράλληλα η Χεζμπολάχ καταφέρεται κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες το φιλοϊρανικό κίνημα θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι επιθέσεις της κατά των ισραηλινών στόχων στον Λίβανο και στο Ισραήλ ήταν μια “μόνιμη απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον εχθρό ήδη από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσης της προσωρινής εκεχειρίας”.

Οι παραβιάσεις αυτές “θα βρουν απέναντί τους την απάντηση και την αντίσταση” της Χεζμπολάχ που είναι “έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της και τον λαό της”, προσθέτει σε ανακοίνωση.

