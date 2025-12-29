Κόσμος

Η ζωή ενός πιγκουίνου μέσα από τα «δικά του πλάνα» στα νερά της Ανταρκτικής

Ουκρανοί επιστήμονες έδωσαν στη δημοσιότητα ένα υποβρύχιο βίντεο που... «γυρίστηκε» από έναν πιγκουίνο
Πιγκουίνος
Πιγκουίνος στη θάλασσα

Οι πιγκουίνοι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζώα, όμως ο τρόπος που ζουν παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.

Απάντηση στο ερώτημα για τους πιγκουίνους προσπάθησαν να δώσουν Ουρανοί επιστήμονες από την Ερευνητική Βάση Βερνάντσκι στην Ανταρκτική. Εδωσαν στη δημοσιότητα ένα υποβρύχιο βίντεο που… «γυρίστηκε» από έναν πιγκουίνο.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα GPS tracker και μια μικροσκοπική κάμερα την οποία στερέωσαν στην πλάτη του και με αυτό τον τρόπο, κατέγραψαν πώς αυτοί οι πιγκουίνοι βουτούν, κυνηγούν κριλ, και κουνούν τα φτερά τους κάτω από το νερό σαν πουλιά εν πτήσει.

Οπως φαίνεται οι πιγκουίνοι μπορούν να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο νερό.

Πρόκειται για μια έρευνα η οποία υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
153
152
130
122
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo