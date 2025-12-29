Η ζωή ενός πιγκουίνου μέσα από τα «δικά του πλάνα» στα νερά της Ανταρκτικής

Οι πιγκουίνοι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζώα, όμως ο τρόπος που ζουν παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.

Απάντηση στο ερώτημα για τους πιγκουίνους προσπάθησαν να δώσουν Ουρανοί επιστήμονες από την Ερευνητική Βάση Βερνάντσκι στην Ανταρκτική. Εδωσαν στη δημοσιότητα ένα υποβρύχιο βίντεο που… «γυρίστηκε» από έναν πιγκουίνο.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα GPS tracker και μια μικροσκοπική κάμερα την οποία στερέωσαν στην πλάτη του και με αυτό τον τρόπο, κατέγραψαν πώς αυτοί οι πιγκουίνοι βουτούν, κυνηγούν κριλ, και κουνούν τα φτερά τους κάτω από το νερό σαν πουλιά εν πτήσει.

Οπως φαίνεται οι πιγκουίνοι μπορούν να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο νερό.

Ukrainian scientists from the Vernadsky Research Base in Antarctica just released incredible underwater footage — filmed by a penguin.



Using a GPS tracker and a tiny camera safely attached to its back, they captured how these subantarctic penguins dive, hunt krill, release air… pic.twitter.com/4O3G9K1Ozr — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 28, 2025

Πρόκειται για μια έρευνα η οποία υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής.