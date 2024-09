iPhone 16: Παγκόσμιος πανζουρλισμός στην επίσημη κυκλοφορία του – Ουρές σε ΗΠΑ, Ινδία μέχρι Ρωσία

Οι άνθρωποι της Apple τρίβουν τα χέρια τους με τις ατελείωτες ουρές που σχηματίζονται έξω από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε πολλές χώρες του κόσμου, καθώς σήμερα (20.09.2024) ξεκίνησε επίσημα η κυκλοφορία του νέου iPhone 16.

Η νέα εποχή της Apple, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη που φέρνει το νέο iphone 16, είναι πλέον γεγονός και εκατομμύρια κόσμου στέκονται υπομονετικά σε ουρές για την απόκτησή του.

Γεγονός βέβαια είναι πως το smartphone, που κάθε χρόνο σπάει ρεκόρ με τις πωλήσεις του, είναι πλέον διαθέσιμο σε περίπου 60 χώρες, όπου οι φανατικοί θαυμαστές του επιθυμούν διακαώς να προμηθευτούν το πρώτο κινητό της σειράς που θα υποστηρίζει χαρακτηριστικά AI (τεχνητή νοημοσύνη), μέσω του iOS 18 (λογισμικό) τον Οκτώβριο, όπως γράφει το Business Insider.

Ουρές παρατηρήθηκαν σε καταστήματα της Apple σε Βρετανία, Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι.

Στη Σιγκαπούρη, στο κεντρικό κατάστημα, οι ουρές σχηματίστηκαν ήδη από τις 4 το πρωί, με πελάτες να περιμένουν, είτε για παραλαβή των προπαραγγελιών τους, είτε για αγορά με απευθείας από το κατάστημα.

Η ζήτηση προπαραγγελιών στη Ρωσία για το νέο iPhone είναι κατά 15% υψηλότερη από ό,τι για τo προηγούμενο μοντέλο του , δήλωσε σήμερα ένας μεταπωλητής στο Reuters, παρόλο που είναι τουλάχιστον 50% ακριβότερο από ό,τι στη Δύση.

Η Ρωσία νομιμοποίησε τις λεγόμενες «γκρίζες» ή «παράλληλες» εισαγωγές, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος προϊόντων στη χώρα χωρίς την άδεια των εμπορικών σημάτων, αφού δυτικές εταιρείες, όπως η εταιρεία κατασκευής iPhone Apple, επέβαλαν απαγορεύσεις εξαγωγών το 2022 ως απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Long lines outside & inside for the iPhone 16 first sale day/launch at Apple Saket! The craze in 🇮🇳 India is really there.



Are you one of these people? Which model are you buying? #iPhone16 #AppleSaket pic.twitter.com/7XRMesDglD