Ιαπωνία: Αεροπλάνο δεν μπορεί να προσγειωθεί λόγω του τυφώνα Σανσάν

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου στο οποίο αεροσκάφος της JeJu Air εγκαταλείπει την προσπάθειά του να προσγειωθεί λόγω του τυφώνα Σανσάν που έπληξε την Πέμπτη (29.8.24) την Ιαπωνία.

Το αεροσκάφος Boeing 737 της JeJu Air που είχε απογειωθεί από τη Νότια Κορέα προσπάθησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Φουκουόκα, αλλά οι ισχυροί άνεμοι λόγω του τυφώνα Σανσάν που χτύπησε την Ιαπωνία, το κατέστησαν αδύνατο.

Τελικά, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Φουκουόκα λίγο αργότερα.

Video captures Jeju Air 737 battling strong winds from Typhoon Shanshan during aborted landing in Fukuoka.



Flight 1408 from South Korea landed safely on another runway moments later.



Typhoon Shanshan slammed into Japan on Thursday, injuring dozens as howling winds smashed… pic.twitter.com/5mKw2jGyhi