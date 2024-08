Ιαπωνία: Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις και δρομολόγια τρένων εξαιτίας του τυφώνα Αμπίλ

Σε κατάσταση συναγερμού έχει μπει από σήμερα (15.08.2024) η Ιαπωνία που περιμένει την έλευση του τυφώνα Αμπίλ.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή έχουν ακυρωθεί 497 πτήσεις εντός και εκτός της Ιαπωνίας λόγω του τυφώνα. Πολλά δρομολόγια τρένων έχουν επίσης ματαιωθεί.

Ο τυφώνας Αμπίλ πρόκειται να περάσει από το Τόκιο σήμερα το βράδυ, όπου ζουν 40 εκατ. άνθρωποι. Αύριο και το Σάββατο θα κινηθεί στις ανατολικές ακτές του Ειρηνικού.

Η αεροπορική εταιρία ANA έχει ακυρώσει συνολικά 280 πτήσεις για αύριο, επηρεάζοντας 60.400 επιβάτες.

Η ανταγωνίστρια της, η Japan Airlines, ματαίωσε 191 πτήσεις εσωτερικού και 26 διεθνείς πτήσεις, επηρεάζοντας 38.600 πελάτες.

Πολλά δρομολόγια τρένων υψηλών ταχύτητας που είναι προγραμματισμένα για αύριο στις πυκνοκατοικημένες περιοχές ανάμεσα στο Τόκιο και τη Ναγκόγια, θα ακυρωθούν επίσης.

#AMPIL continues to intensify and is expected to peak as a Category 4 #typhoon on its approach to #Japan. pic.twitter.com/lqNf6zDCOO