Μία 90χρονη στη Ιαπωνία κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη σε ηλικία διευθύντρια γραφείου στον πλανήτη. Και δεν είναι το μόνο ρεκόρ της γηραιάς κυρίας.

Επιπλέον, η 90χρονη από την Ιαπωνία, η Γιασούκο Ταμάκι, εργάζεται στην ίδια εταιρεία από το 1956. Επιπλέον, θα γιορτάσει τα 91α της γενέθλια στις 15 Μαΐου.

Παρά τα 90 χρόνια της η Γιασούκο Ταμάκι εξακολουθεί να εργάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα στη «Sunco Industries» για 7 1/2 ώρες την ημέρα.

«Είμαι πραγματικά συγκινημένη», δήλωσε η Γιασούκο Ταμάκι στους υπεύθυνους των ρεκόρ Γκίνες όταν έλαβε το πιστοποιητικό της και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για το εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο παραμένει τόσα πολλά χρόνια.

