Συναγερμός έχει σημάνει στο Τόκιο, μετά την επίθεση αγνώστου με μαχαίρι μέσα σε ένα τρένο, από την οποία τραυματίστηκαν 4 άνθρωποι. Η είδηση μεταδόθηκε από το Sky News, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων NHK της Ιαπωνίας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, το περιστατικό με την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο σημειώθηκε στον σταθμό Akihabara στο Τόκιο. Στους 4 ανέρχονται οι τραυματίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η East Japan Railway Company ανακοίνωσε μέσω X (πρώην Twitter) ότι το τρένο της γραμμής Yamanote, ένα από τα πιο πολυσύχναστα δρομολόγια, ανεστάλη λόγω «προβλήματος στο τρένο» στο σταθμό Akihabara.

#Alert This video, showing Japanese police officers inside of a Yamanote Line train, is being shared in connection with a stabbing incident at Tokyo's Akihabara station tonight.



