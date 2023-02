Φωτιά πήραν πάλι οι θεωρίες συνωμοσίας μετά την εύρεση σε ακτή της Ιαπωνίας ενός μυστηριώδους αντικειμένου, που έμοιαζε με τεράστια μεταλλική μπάλα και κανείς δεν έχει βρει ακόμα την προέλευσή του.

Το μυστηριώδες αντικείμενο ξεβράστηκε σε ακτή της Ιαπωνίας. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της είδησης και τα σχετικά βίντεο που διέρρευσαν, ξεκίνησαν και τα σενάρια των περίφημων θεωριών συνωμοσίας. Άλλα μιλούσαν για UFO, άλλα για νέο κατασκοπευτικό μπαλόνι και άλλα για κάποιο… νορμάλ ανθρώπινο δημιούργημα που άγνωστο είναι το πως βρέθηκε εκεί.

Τελευταία μάλιστα αυτά τα σενάρια συνωμοσίας έδιναν κι έπαιρναν μετά το θρίλερ με τα κατασκοπευτικά μπαλόνια και την εμφάνιση παράξενων ιπτάμενων αντικειμένων στις ΗΠΑ και σε άλλα σημεία του πλανήτη και έφταναν μέχρι τα σενάρια περί εξωγήινων.

Η μυστηριώδης μεταλλική σφαίρα με διάμετρο περίπου 1,5 μέτρου, που ξεβράστηκε σε ακτή πόλης της Ιαπωνίας, κινητοποίησε τις αρχές, που προσπαθούν να βρουν τι είναι αυτή η μεταλλική σφαίρα.

Οι αρχές παραδέχονται για την ώρα ότι δεν έχουν ιδέα τι είναι και ξεκαθάρισαν μόνο ότι δεν είναι αντικείμενο που πρόκειται να εκραγεί.

Η σφαίρα εντοπίστηκε στην παραλία Eνσού στην πόλη Χαμαμάτσου στην Ιαπωνία ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι φόβοι ότι θα μπορούσε να είναι αδέσποτη νάρκη απορρίφθηκαν αφού οι ειδικοί χρησιμοποίησαν τεχνολογία ακτίνων Χ για να εξετάσουν το εσωτερικό του αντικειμένου και διαπίστωσαν ότι ήταν κοίλο.

Η παρουσία δύο… λαβών στην επιφάνεια της σφαίρας – που υποδηλώνει ότι μπορεί να αγκιστρωθεί σε κάτι άλλο – έδωσε μια άλλη εξήγηση, που ανέφερε ότι πρόκειται για κάποια σημαδούρα που είχε αποκολληθεί από το σημείο που βρισκόταν.

