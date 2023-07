Ο καιρός τρελάθηκε στην Ιαπωνία και μάλιστα τελείως, καθώς ένα κομμάτι της χώρας πλήττεται από κύμα καύσωνα και ένα άλλο από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες.

Οι βροχές ήταν εκείνες που άρχισαν εδώ και μέρες να ταλαιπωρούν την Ιαπωνία και τώρα τη χώρα χτυπάει και καύσωνας.

Όσο για το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ιαπωνία και έχει κάνει τη χώρα να «βράζει», σε πολλές περιοχές καταγράφονται εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες – ρεκόρ, ενώ οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τον κίνδυνο θερμοπληξίας, απευθυνόμενη σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων καθώς «καυτές» θερμοκρασίες καταγράφονται σε τμήματα της χώρας.

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK προειδοποίησε τους τηλεθεατές ότι η ζέστη από τον καύσωνα ήταν σε επίπεδα απειλητικά για τη ζωή, καθώς οι θερμοκρασίες εκτινάχθηκαν σχεδόν στους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας, του Τόκιο.

«Παρακαλούμε μείνετε ενυδατωμένοι και χρησιμοποιήστε κατάλληλα κλιματιστικά και αποφύγετε να βγαίνετε έξω όταν τα πράγματα είναι δύσκολα», είπε ένας παρουσιαστής ειδήσεων.

Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο θερμοπληξίας σε 20 από τους 47 νομούς της χώρας, κυρίως στα ανατολικά και νοτιοδυτικά, όπου επηρεάζονται δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι από τον καύσωνα.

Η πόλη Κίριου στην επαρχία Γκούνμα, βόρεια του Τόκιο, είδε τον υδράργυρο να φτάνει τους 39,7 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Χατσιότζι στο δυτικό Τόκιο το θερμόμετρο έφτασε στους 38,9 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στην Ιαπωνία ήταν 41,1 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε για πρώτη φορά στην πόλη Κουμαγκάγια, στην Σαϊτάμα, το 2018 και η ίδια καταγράφηκε το 2020 στην πόλη Χαμαμάτσου στην Σιζουόκα. Πολλοί στην Ιαπωνία λένε ότι το ρεκόρ αυτό ίσως σπάσει από τον καύσωνα που έχει χτυπήσει τη χώρα αυτό τον καιρό.

Την ίδια στιγμή καταρρακτώδεις βροχές συνεχίζουν να πλήττουν τη βόρεια Ιαπωνία, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες και τουλάχιστον μία κατολίσθηση.

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο βυθισμένο σε ορυζώνα στην επαρχία Ακίτα, δήλωσε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο, μια εβδομάδα αφότου επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κάτω από παρόμοιες καιρικές συνθήκες στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, μια ισχυρή ζώνη βροχοπτώσεων έχει προκαλέσει ρεκόρ βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα την υπερχείλιση ποταμών και κατολισθήσεις.

