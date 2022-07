Σοκ στην Ιαπωνία. Ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Σίνζο Άμπε δέχτηκε δολοφονική επίθεση ενώ εκφωνούσε ομιλία στην πόλη Νάρα, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των εκλογών για την Άνω Βουλή. Συνελήφθη ο δράστης.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα ιαπωνικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Σίνζο Άμπε είναι νεκρός. Δεν παρουσιάζει καμία ζωτική λειτουργία. Δέχτηκε έναν ή δυο πυροβολισμούς στο στήθος και το λαιμό και κατέρρευσε ενώ μιλούσε σε προεκλογική εκδήλωση του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος. Ο βετεράνος συντηρητικός πολιτικός είναι από τους μακροβιότερους πρωθυπουργούς στην Ιαπωνία. Παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία το 2020 για λόγους υγείας.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα ιαπωνικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο 67χρονος Άμπε κατέρρευσε αιμορραγώντας εν μέσω ομιλίας στη Νάρα. Αμέσως διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Οι πρώτες εικόνες είναι σοκαριστικές

First video of attempted assassination attempt on Shinzo Abe: pic.twitter.com/3GrQX7QLpK July 8, 2022

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shotpic.twitter.com/vgk7fn323p — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Japan's Former Prime Minister Shinzo Abe was shot! He was hit by two shots on his left chest! ️ Cardiopulmonary arrest: local media reports#ShinzoAbe #BreakingNews pic.twitter.com/usIhc9iyYN — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) July 8, 2022

Τα ιαπωνικά ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες πως ο Σίνζο Άμπε είναι νεκρός.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Jiji, ο Σίνζο Άμπε δεν έχει τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων NHK, ο πολιτικός έχει υποστεί «καρδιοαναπνευστική ανακοπή», κατά τον όρο που χρησιμοποιούν οι αρχές όταν ο θάνατος κάποιου μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστικό, πληροφορία όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Πηγή προσκείμενη στην πυροσβεστική στην περιοχή δήλωσε ότι «ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε μοιάζει να βρίσκεται σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ούτε η αστυνομία, ούτε η πυροσβεστική ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν επίσημα την πληροφορία αυτή όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μετέδωσε ότι ο δράστης της επίθεσης εναντίον του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας συνελήφθη και το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 42 ετών.

Δείτε τη στιγμή της σύλληψής του

NHK video shows the moment Shinzo Abe’s suspected attacker was stopped. Local media reporting a man in his 40s has been arrested on a charge of attempted murder #Abe #安倍晋三 pic.twitter.com/oMcDV31vfn — Tom Bateman (@tomb8man) July 8, 2022

Για την επίθεση που δέχτηκε ο Σίνζο Άμπε ενημερώθηκε άμεσα, φυσικά, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φουμίο Κισίντα, ο οποίος επιστρέφει εσπευσμένα στο Τόκιο, διακόπτοντας την προεκλογική του εκστρατεία, μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του προκατόχου του και νυν βουλευτή του κόμματός του.