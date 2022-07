Η είδηση πως ο Σίνζο Άμπε, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας, δέχτηκε πισώπλατους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας στην πόλη Νάρα, έχει «παγώσει» την Ιαπωνία. Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη.

Ήταν 11:30 το πρωί της Παρασκευής (08.07.2022) όταν ο Σίνζο Άμπε μιλούσε σε προεκλογική εκδήλωση ενόψει των εκλογών για τη Γερουσία της Ιαπωνίας. Αν και είχε παραιτηθεί, το 2021, από πρωθυπουργός ύστερα από θητεία εννέα ετών, παρέμενε βουλευτής.

Με τις κάμερες στραμμένες σε εκείνον, η στιγμή που ο 42χρονος δράστης τον πλησίασε από πίσω και τον πυροβόλησε, έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντα που κάνουν ήδη το γύρο του κόσμου και προκαλούν σοκ!

