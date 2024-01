Συγκλονίζουν οι εικόνες που μεταδίδονται από την Ιαπωνία και δείχνουν την καταστροφή μετά το σεισμό των 7,6 Ρίχτερ και το τσουνάμι που προκάλεσε.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ιαπωνίας, το τσουνάμι έχει κύματα έως και 5 μέτρων, ενώ μετά το σεισμό των 7,6 Ρίχτερ έγιναν πολλοί μετασεισμοί, που οι περισσότεροι ήταν από 5 έως 6,2 Ρίχτερ.

Νωρίτερα Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παραλιακών περιοχών των περιοχών Ισικάβα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Εικόνες που αναπαράγονται στα social media και υποστηρίζουν πως είναι από τον τωρινό σεισμό, δείχνουν την οργή της θάλασσας

富山市 萩浦橋 津波到達中

Άλλα βίντεο καταγράφουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί από το σεισμό, με κτήρια να έχουν καταρρεύσει και άλλα να έχουν πάρει φωτιά, ή και τα 2.

Επίσης βίντεο δείχνουν τη στιγμή που χτυπά ο εγκέλαδος, με τα πάντα να κουνιούνται, προκαλώντας τρόμο.

2024 didn't start in the best of ways in Japan.



A preliminary M7.6 earthquake hit central Japan, triggering a tsunami warning and advisories for residents to evacuate



The clip is from about one hour ago.



[📹 NHK]

Japan – This is footage of the earthquake filmed by a terrified family. Japan have issued an urgent evacuation notice on the western coast as part of a tsunami warning 🇯🇵🗾

Λήξη συναγερμού για τους πυρηνικούς σταθμούς

Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικών σταθμών κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όχι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.

Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάβα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.

Ισχυρότατος σεισμός και τσουνάμι έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, προκαλώντας τον θάνατο σχεδόν 20.000 ανθρώπων, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε πόλεις και πυρηνικές τήξεις στη Φουκουσίμα.

Τσουνάμι σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων

Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Χαγιάσι Γιοσιμάσα, δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου πως οι αρχές ελέγχουν ακόμη την έκταση των ζημιών και προειδοποίησε τους κατοίκους να ετοιμαστούν για νέους πιθανούς σεισμούς.

Scary visuals, The 7.6 Earthquake in Western Japan today made the entire river/waterway jump out of its basin like it's a amusement swimming pool wave! 🤯

Tsunami warning across western Japan coast! #japan #tsunami



Tsunami warning across western Japan coast! #japan #tsunami pic.twitter.com/LawbUL5IgL — dior ⭒ (@onlydioria) January 1, 2024

Εικόνες που μετέδωσε το κανάλι NHK έδειχναν κτήρια να καταρρέουν στην Ισικάβα, και σεισμικές δονήσεις να σείουν κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο στην απέναντι ακτή.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάβα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Τσουνάμι που μπορεί να φθάσει σε ύψος έως και τα πέντε μέτρα είναι “πιθανό” στη βόρεια ακτή του κέντρου της Ιαπωνίας σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,5 βαθμών που έπληξε σήμερα τη χώρα, σύμφωνα με αμερικανικές και ιαπωνικές υπηρεσίες τις οποίες επικαλείται το AFP.

“Τσουνάμι που οφείλεται στον σεισμό αυτόν είναι πιθανό σε μια ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας”, ανέφερε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό. Από την πλευρά της, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για τσουνάμι που μπορεί να φθάνει σε ύψος έως και τα πέντε μέτρα.