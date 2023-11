Ένα αμερικανικό αεροσκάφος με 8 επιβαίνοντες, συνετρίβη σήμερα (29.11.2023) στην θάλασσα, ανοιχτά της νότιας Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η ιαπωνική ακτοφυλακή.

Πρόκειται για ένα Osprey, υβριδικό αεροσκάφος οριζόντιας και κάθετης προσγείωσης – απογείωσης, των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που φαίνεται πως έπεσε κοντά στο νησί Γιακουσίμα της Ιαπωνίας.

“Σήμερα λάβαμε μια πληροφορία στις 14:47 (07:47 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με την οποία ένα Osprey των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων συνετρίβη κοντά στο νησί Γιακουσίμα”, δήλωσε εκπρόσωπος της ιαπωνικής ακτοφυλακής σε ερώτηση που του έκανε το AFP.

“Η ομάδα του αποτελείτο από 8 ανθρώπους”, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, το αεροσκάφος αυτό είχε αναχωρήσει από την αμερικανική αεροναυτική βάση του Ιουακούνι, κοντά στη Χιροσίμα, στη δυτική Ιαπωνία, για να μεταβεί σε άλλη αμερικανική στρατιωτική βάση στην Οκινάουα, στο νοτιοδυτικό άκρο του ιαπωνικού αρχιπελάγους.

