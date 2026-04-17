IDF: Το Ιράν είναι εντελώς αποδυναμωμένο – Νεκροί 1700 «τρομοκράτες» της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Σε ετοιμότητα αν οι συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός με Ιράν και Λίβανο καταρρεύσουν δηλώνει ότι παραμένει ο IDF, όπως προειδοποίησε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού την Παρασκευή (17.04.2026). Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα και ο απολογισμός της πολεμικής επιχείρησης του Ισραήλ, «Roaring Lion», εναντίον του Ιράν.

«Το Ιράν προσέρχεται στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς πολύ αδύναμο και με μια πολύ αδύναμη οικονομία. Πρόκειται για ένα καθεστώς από το οποίο έχουμε απογυμνώσει τις δυνατότητές του. Είναι απλώς γυμνοί», δήλωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) κάνοντας έναν απολογισμό της επιχείρησης «Roaring Lion».

Ο στρατός του Ισραήλ ελπίζει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα είναι επιτυχείς και θα χειριστούν το ζήτημα του αποθέματος του Ιράν, που ανέρχεται σε πάνω από 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60%, το οποίο, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, είναι αρκετό για 11 πυρηνικές βόμβες.

Μέσα σε 40 ημέρες πολέμου, οι IDF υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να εξαλείψουν ολόκληρη την κορυφαία ιρανική ηγεσία, να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στην αλυσίδα παραγωγής πυραύλων και ζημιές σε εργοστάσια που δημιουργούν οικονομικά κέρδη για τους Ιρανούς.

Όσον αφορά την οικονομική ζημία στο Ιράν, ο IDF εξήγησε ότι εκτιμάται σε περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό θα μπορούσε να αυξηθεί.

«Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, συνεχίσαμε να κυνηγάμε τους εναπομείναντες υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος και εξουδετερώσαμε περίπου 30 από αυτούς» – συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος εξουδετερώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου

در طول عملیات، به شکارِ مقامات ارشد باقی‌ماندهٔ رژیم ادامه دادیم و حدود ۳۰ نفر از آنان را حذف کردیم.

رهبران رژیم در احساسِ تعقیب و ناامنی زندگی می‌کردند و همچنان نیز زندگی می‌کنند.

اکنون این مناصب توسط افرادی فاقد تجربه در تصمیم‌گیریِ پر شده است. pic.twitter.com/RALoskaRv2 — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) April 17, 2026

«Οι ηγέτες του καθεστώτος ζούσαν με την αίσθηση ότι καταδιωκόντουσαν και ήταν ανασφαλείς, και εξακολουθούν να ζουν. Τώρα, αυτές οι θέσεις καλύπτονται από άτομα που δεν έχουν εμπειρία στη λήψη αποφάσεων», λέει ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας των συνθηκών για την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος, ο IDF δήλωσε ότι έπληξε πάνω από 450 στόχους που σχετίζονται με την καταπιεστική παραστρατιωτική δύναμη Basij του Ιράν, καταστρέφοντας περίπου 200 κέντρα διοίκησης και σκοτώνοντας περίπου 1.000 μέλη. Ο διοικητής της Basij και ο αναπληρωτής του, μαζί με κορυφαίους διοικητές, ήταν μεταξύ των νεκρών.

Πλήγματα στην ιρανική αμυντική βιομηχανία και το ιρανικό οπλοστάσιο

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι το πιο σημαντικό πλήγμα κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν στη βιομηχανία παραγωγής όπλων του Ιράν, με τον στρατό να αναφέρει ότι έπληξε όλες τις βασικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη όπλων που απειλούν το Ισραήλ.

«Χτυπήσαμε συστηματικά τη ραχοκοκαλιά της βιομηχανίας βαλλιστικών πυραύλων τους· από τις αποθήκες πρώτων υλών και εκρηκτικών, από τις γραμμές παραγωγής και τα συστήματα μεταφοράς, μέχρι την τεχνολογία κινητήρων και κεφαλών», συνεχίζει.

ما به‌صورت نظام‌مند به ستون فقراتِ صنعت موشک‌های بالستیک آن‌ها ضربه زدیم؛ از انبارهای مواد خام و مواد منفجره، از خطوط تولید و سامانه‌های جابه‌جایی، تا فناوری موتور‌ها و سرجنگی‌ها.

معنای این امر ساده است: هزاران موشکی که قرار بود ما را تهدید کنند، در حد «وجود نخواهند داشت» باقی… pic.twitter.com/yl6rBq6cDY — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) April 17, 2026

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, χτυπήθηκαν η πλειονότητα των εγκαταστάσεων συναρμολόγησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η ικανότητα του Ιράν να παράγει άλλα όπλα – που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό τρομοκρατικών οργανώσεων στη Μέση Ανατολή, λέει ο IDF.

در جریان عملیات، ما به بخش اعظمِ مؤلفه‌های حیاتیِ مورد نیاز برای تولید موشک‌های بالستیک ضربه زدیم؛

از مواد خام و مواد منفجره، تا خودِ ابزارهای تولید و جابه‌جایی، و نیز مواد لازم برای ساخت موتور‌ها و سرجنگی‌ها.

معنای این امر آن است که هزاران موشک هرگز تولید نخواهند شد.… pic.twitter.com/fKwBfmelWX — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) April 17, 2026

Σύμφωνα με τον IDF:

Σκότωσε 28 Ιρανούς διοικητές από την ανώτερη ηγεσία.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά περισσότερες από 10.800 επιθέσεις.

Καταστράφηκαν περίπου 250 συστήματα αεράμυνας.

Καταστράφηκαν περίπου το 60% των πλατφορμών εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

OPERATIONAL RECAP: Iran & Lebanon



Iran:

– 28 senior Iranian regime leaders eliminated

– ~10,800 strikes

– 8,500+ aircraft sorties

– ~250 air defense systems dismantled

– 60% of launchers neutralized



Lebanon:

– 1,700+ terrorists eliminated

– 2,500+ aircraft sorties

-… — Israel Defense Forces (@IDF) April 17, 2026

Όσον αφορά τον Λίβανο:

Ο IDF σκότωσε 1.700 ανθρώπους που, όπως ισχυρίστηκε, ήταν «τρομοκράτες» της Χεζμπολάχ.

Εκτόξευσε σχεδόν 15.000 βλήματα πυροβολικού.

Έπληξε περισσότερους από 5.000 στόχους.

جمع‌بندی عملیات «#غرش_شیران» توسط سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل، سرهنگ دوم کمال پنحاسی.

این عملیات در یک همکاری تاریخی با ارتش ایالات متحده، به منظور وارد آوردن ضربات سنگین به رژیم تروریستی ایران و و رفع تهدیدات موجودیتی علیه کشور اسرائیل در درازمدت صورت گرفت. pic.twitter.com/xvWTdEYdkZ — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) April 17, 2026

Ο ισραηλινός στρατός επισημαίνει ότι παραμένει σε υψηλή επιφυλακή και έτοιμος να επιστρέψει στις μάχες τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο εάν οι εύθραυστες εκεχειρίες και στις δύο χώρες καταρρεύσουν ή λήξουν χωρίς παράταση τις επόμενες εβδομάδες.

πηγή: OnAlert.gr