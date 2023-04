Τρεις – κατ’ άλλους πέντε – άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος στην Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, προσθέτοντας πως ο ύποπτος – όπως τον χαρακτήρισε – οδηγός «εξουδετερώθηκε στο σημείο».

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Magen David Adom ανέφερε πως περιθάλπει τους τραυματίες, περιλαμβανομένου ενός 50χρονου άνδρα που δεν έχει τις αισθήσεις του και είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Τοπικά ειδησεογραφικά δίκτυα έδειξαν ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο, κοντά σε πολυσύχναστη αγορά της Ιερουσαλήμ.

#BREAKING: Five people injured, Palestinian attacker shot and neutralised following car-ramming attack in Israeli city of Jerusalem pic.twitter.com/Y2MOBED3Op