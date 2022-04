Τουλάχιστον 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων στην Πλατεία Τεμενών στην ανατολική Ιερουσαλήμ μεταξύ Παλαιστινίων και της ισραηλινής αστυνομίας.

“Υπάρχουν 42 τραυματίες από τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις κατοχής” στην Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα στην Πλατεία Τεμενών, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 12 τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τους 42 αυτούς ανθρώπους οι 22 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ, αλλά “κανείς δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση”, διευκρίνισε η Ερυθρά Ημισέληνος.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι επενέβη όταν εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να πετούν πέτρες και φωτοβολίδες προς διάφορες κατευθύνσεις, περιλαμβανομένου του Δυτικού Τείχους, όπου συγκεντρώνονται Εβραίοι προσκυνητές. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Israeli occupation forces raid Al aqsa mosque and attack worshippers with rubber coated steel bullets and tear gas. #AlAqsaMosque#AlAqsaUnderAtrack#AlAqsa#المسجد_الأقصى pic.twitter.com/QsxtcAH1Tt