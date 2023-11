Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση ενόπλων σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ του Ισραήλ. Νεκροί και οι δύο δράστες.

Δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που περίμεναν σε στάση λεωφορείου και περαστικών κοντά σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο στην είσοδο της ανατολικής Ιερουσαλήμ με συνέπεια αρχικά μια γυναίκα να πέσει νεκρή.

Ένας 73χρονος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση από την επίθεση διαπιστώθηκε ο θάνατος στο νοσοκομείο Shaare Zedek.

Άλλοι τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο τρομοκράτες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο και άνοιξαν πυρ εναντίον περαστικών, χρησιμοποιώντας αυτόματα όπλα M-16.

Η αστυνομία του Ισραήλ επεσήμανε από την πλευρά της ότι οι δύο δράστες της επίθεσης «εξουδετερώθηκαν επί τόπου».

Η Magen David Adom επεσήμανε ότι ενημερώθηκε στις 07:38 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για μια «επίθεση με πυροβόλο όπλο», «κοντά σε στάση λεωφορείου» στην περιοχή Ραμότ.

⚡️In #Jerusalem, terrorists shot people at a bus stop – one woman died, two people were in critical condition. Five more are hospitalized.

The attackers were detained. pic.twitter.com/ewPBv57d0U