Ιμάμογλου: Πήγε για σκι μετά την επίσκεψη στη σεισμόπληκτη Ελαγίζ

Αφού επισκέφτηκε την Ελαγίζ, την Κυριακή, και είδε από κοντά την καταστροφή που προκάλεσε ο μεγάλος σεισμός της περασμένης Παρασκευής, ο Εκρέμ Ιμάμογλου είπε να αλλάξει… εικόνες και από τον θρήνο και την καταστροφή να δει λίγο… άσπρη μέρα.

Πήρε λοιπόν την οικογένειά του και συνδύασε το τερπόν (να δείξει συμπονετικός στους πολίτες που έχασαν τους ανθρώπους τους και τα σπίτια τους) μετά του ωφελίμου (να κάνει μίνι διακοπές).

Πήγε λοιπόν την οικογένειά του και πήγε για σκι σε χιονοδρομικό κέντρο κοντά στην Ελαγίζ, την πόλη που θρηνεί το θάνατο 41 ανθρώπων μετά τον καταστροφικό σεισμό. Και δεν είναι μόνο ότι πήγε, αλλά φρόντισε να ενημερώσει τους… πάντες, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τις χαλαρές του στιγμές στα χιόνια στα social media.

Being able to spend a few days with my family during the mid-term break in the beautiful province of #Erzurum has been blissful. #Erzurum has some of the most gorgeous alpine skiing and snowboarding resorts in the world. I invite everyone to pay a visit and enjoy this beauty. pic.twitter.com/0IldIUHFSX

— Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) January 28, 2020