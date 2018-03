«Inclusion rider»: Οι δυο λέξεις που είπε η Φράνσις Μακ Ντόρμαντ στα Όσκαρ και τρέλλαναν το διαδίκτυο

Ο όρος αυτός δεν είναι πολύ γνωστός στο Χόλιγουντ. Ωστόσο ήδη από νωρίς σήμερα το πρωί, μετά την 90η τελετή απονομής των Όσκαρ, το Twitter κατακλυζόταν από το hashtag #inclusionrider και η αναζήτηση του όρου στο Google είχε ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια χτυπήματα.

Κατά την διαπραγμάτευση ενός συμβολαίου, οι ηθοποιοί και οι κινηματογραφιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την δύναμη που έχουν ως σταρ για να υποχρεώσουν ένα στούντιο να προσλάβει περισσότερες γυναίκες και μέλη διαφόρων φυλών στην παραγωγή. Αυτό, εξήγησε από τα παρασκήνια η ΜακΝτόρμαντ μετά την ομιλία της από την σκηνή των Όσκαρ που μεταδόθηκε από τα τηλεοπτικά μέσα.

«Εγώ το έμαθα μόλις αυτήν την εβδομάδα», πρόσθεσε από τα παρασκήνια η ΜακΝτόρμαντ, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στις «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» του Μάρτιν ΜακΝτόνα. Σε αυτήν, υποδύεται μια μητέρα που ζητά εκδίκηση από την τοπική αστυνομία επειδή δεν κάνει ό,τι μπορεί για να βρει τον βιαστή και δολοφόνο της κόρης της.

«Μπορείς να ζητήσεις και/ή να αξιώσεις τουλάχιστον ένα 50% διαφορετικότητας όχι μόνον στο κάστινγκ, αλλά και στο συνεργείο», σημείωσε.

Η καθηγήτρια του University of Southern California Στέισι Σμιθ είχε αναφέρει το 2016 την ιδέα του «inclusion rider» σε ομιλία της για την έλλειψη διαφορετικότητας στην βιομηχανία του θεάματος. Σημείωνε ότι οι μεγάλοι σταρ μπορούν να ορίζουν στα συμβόλαιά τους ότι οι μικροί ρόλοι θα διανεμηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν τα δημογραφικά στοιχεία του πραγματικού κόσμου. Τα στούντιο μπορούν κι αυτά οικειοθελώς να κάνουν το ίδιο.

«Έχω κάποια πράγματα να πω», είπε χθες η ΜακΝτόρμαντ και αφού ευχαρίστησε τον Μάρτιν Μακντόνα κάλεσε όλες τις γυναίκες που ήταν υποψήφιες, σε κάθε κατηγορία, να σηκωθούν. «Μη μας μιλάτε απλά απόψε στο πάρτι — καλέστε μας στα γραφεία σας να μιλήσουμε για τη δουλειά μας», πρόσθεσε, για να κλείσει την ομιλία της με την έκκληση για «Inclusion rider».

Frances McDormand asked all the female nominees in every category to stand with her as she accepted the Oscar for Best Actress in a Leading Role.

"Look around, everybody…because we all have stories to tell and projects we need financed." https://t.co/lJd8920ucU #Oscars pic.twitter.com/x0nHFHQWtd

