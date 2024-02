Ινδία: 11 οι νεκροί και 176 οι τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Τους 11 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα (05.02.2024) σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Μαντία Πραντές της κεντρικής Ινδίας.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο αυτό της Ινδίας και να εντοπίσουν επιζώντες που εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια.

Τοπικός αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ότι τουλάχιστον 174 άνθρωποι διασώθηκαν και πολλοί εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Κάτοικοι της περιοχής Χάρντα, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο, αφηγήθηκαν σε ινδικά μέσα ενημέρωσης τη στιγμή της έκρηξης που «θύμισε ισχυρό σεισμό». «Όταν έγινε η έκρηξη, η γη σείστηκε και το ποδήλατό μου τραντάχτηκε. Σωριάστηκα στο έδαφος και έπεσαν πάνω μου πέτρες», είπε στο ANI ο Μοχάμεντ Τζαβέντ Ανσάρι από το νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκε.

“Sky Turned Red”: Aftermath of Deadly Firecracker Factory Explosion in India



The blast in Madhya Pradesh left at least 11 dead and dozens injured, causing damage to surrounding areas and total chaos.



Locals told RT’s video agency RUPTLY they had no idea what happened, but could… pic.twitter.com/lRimou6F4Q