Ινδία: 15 νεκροί και 16 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις – Εικόνες καταστροφής

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ ακόμα 16 αγνοούνται από τις κατολισθήσεις και τις σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο κρατίδιο των Ιμαλαΐων Ουτάρακαντ στην Ινδία, όπως μετέδωσαν σήμερα Τετάρτη (17.9.25) τα ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνει την πόλη Σαχαστραντχάρα, στην περιοχή Ντεχραντούν να έχει βουλιάξει από τα λασπόνερα από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές σε καταστήματα, δρόμους και κατοικίες και πολίτες να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο.

«Το κατάστημά μου παρασύρθηκε από το νερό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ένας κάτοικος που δεν κατονομάστηκε προσθέτοντας ότι ήταν ένα από τα επτά καταστήματα που παρασύρθηκαν από το νερό σε μια αγορά. «Δεν υπάρχουν ίχνη τους», προσθέτει.

16 Sep



1 child trapped in the flooded midstream of Swarna River at Tharkurpur, Premnagar



NDRF conducted #FWR Ops and rescued the child safely; PHT provided



People in flood-prone areas are advised to stay alert & follow safety guidelines pic.twitter.com/oMCmtawmXz (@NDRFHQ) September 16, 2025

Χθες Τρίτη αξιωματούχοι ανέσυραν 13 πτώματα από την Ντεχραντούν και από ένα στις περιοχές Πιτοραγκάρ και Ναϊνιτάλ, έγραψε η εφημερίδα Indian Express.

Flash floods ravage streets and shops in India’s Himalayan state of Uttarakhand. Authorities say at least three people are feared trapped beneath the debris pic.twitter.com/CmHnbbZ5E3 — Reuters (@Reuters) September 16, 2025

Flash floods triggered by a sudden cloudburst in India’s Himalayan state of Uttarakhand left a long trail of destruction: pic.twitter.com/EhWJnWAh1w — DW News (@dwnews) September 16, 2025

Στο Ουτάρακαντ σημειώνονται συχνά πλημμύρες και κατολισθήσεις, τις οποίες κάποιοι ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή.

Τον Αύγουστο πλημμύρες και ένα κύμα λάσπης κατέκλυσαν το χωριό Νταράλι του κρατιδίου αυτού και σύμφωνα με τις αρχές 60 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.