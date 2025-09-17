Κόσμος

Ινδία: 15 νεκροί και 16 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις – Εικόνες καταστροφής

Λασπόνερα κατέκλυσαν την πόλη Σαχαστραντχάρα προκαλώντας καταστροφές σε καταστήματα, δρόμους και κατοικίες και πολίτες να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο
Πλημμυρισμένος δρόμος στην πολιτεία Gujarat της Ινδίας από τις βροχές του Σεπτεμβρίου
Πλημμυρισμένος δρόμος στην πολιτεία Gujarat της Ινδίας από τις βροχές του Σεπτεμβρίου / REUTERS/Amit Dave

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ ακόμα 16 αγνοούνται από τις κατολισθήσεις και τις σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στο κρατίδιο των Ιμαλαΐων Ουτάρακαντ στην Ινδία, όπως μετέδωσαν σήμερα Τετάρτη (17.9.25) τα ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνει την πόλη Σαχαστραντχάρα, στην περιοχή Ντεχραντούν να έχει βουλιάξει από τα λασπόνερα από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές σε καταστήματα, δρόμους και κατοικίες και πολίτες να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο.

«Το κατάστημά μου παρασύρθηκε από το νερό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ένας κάτοικος που δεν κατονομάστηκε προσθέτοντας ότι ήταν ένα από τα επτά καταστήματα που παρασύρθηκαν από το νερό σε μια αγορά. «Δεν υπάρχουν ίχνη τους», προσθέτει.

Χθες Τρίτη αξιωματούχοι ανέσυραν 13 πτώματα από την Ντεχραντούν και από ένα στις περιοχές Πιτοραγκάρ και Ναϊνιτάλ, έγραψε η εφημερίδα Indian Express.

Στο Ουτάρακαντ σημειώνονται συχνά πλημμύρες και κατολισθήσεις, τις οποίες κάποιοι ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή.

Τον Αύγουστο πλημμύρες και ένα κύμα λάσπης κατέκλυσαν το χωριό Νταράλι του κρατιδίου αυτού και σύμφωνα με τις αρχές 60 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

