Ινδία: 15 νεκροί και 40 τραυματίες από έκρηξη αντιδραστήρα σε φαρμακοβιομηχανία στο Άντρα Πραντές

Τουλάχιστον 15 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά μετά από έκρηξη αντιδραστήρα σε φαρμακοβιομηχανία στο Άντρα Πραντές της Ινδίας το απόγευμα της Τετάρτης (21.08.2024).

Η έκρηξη και η πυρκαγιά σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος στη φαρμακευτική εταιρεία Escientia στην Ινδία, σε έναν χημικό αντιδραστήρα. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζόμενους και είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες της Ειδικής Οικονομικής Ζωής.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Αστυνομικού Σταθμού Ατσουταπουράμ, δύο εργαζόμενοι πέθαναν λόγω των εγκαυμάτων που έφεραν, ενώ αρκετοί άνθρωποι ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Μερικοί από τους τραυματίες έχουν εισαχθεί στο Επαρχιακό Νοσοκομείο NTR Anakapalli, ενώ άλλοι μεταφέρονται εσπευσμένα σε νοσοκομεία στο Visakhapatnam.

Δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα από το Anakapalle και τις κοντινές περιοχές έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ολόκληρη η περιοχή είναι γεμάτη πυκνούς καπνούς, που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.

🚨 A reactor explosion at Escientia Pharma’s plant in Andhra Pradesh resulted in seven deaths and 30 injuries. The blast occurred during lunchtime in the Atchuthapuram SEZ, and the cause is currently under investigation. pic.twitter.com/4B1Ikg6eCv