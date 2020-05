Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε αέρια μορφή από εγκατάσταση της εταιρείας LG Polymers στην περιοχή Βισαχαπάτναμ στην Ινδία.

Πάνω από 120 κάτοικοι χωριών στη Βισαχαπάτναμ διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά τη διαρροή — οι αρχές υποπτεύονται ότι διέφυγε στην ατμόσφαιρα στυρένιο —, τόνισε ο αξιωματούχος αυτός μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Vizag gas leak: Rescue operations in full swing in the affected area

Οι αρχές αποφάσισαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι τουλάχιστον τριών χωριών, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο. «Αναμένουμε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία ώρα για την πλήρη εκκένωση των χωριών αυτών», διευκρίνισε.

“Υπάρχει διαρροή αερίου από το εργοστάσιο της LG Polymers”, επιβεβαίωσε η Εταιρεία του δήμου της ευρύτερης Βισαχαπάτναμ (Greater Visakhapatnam Municipal Corporation, GVMC) μέσω Twitter, προτρέποντας τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Φωτογραφίες που μεταφόρτωσαν κάτοικοι της περιοχής στο Twitter εικονίζουν ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στην περιοχή. Η νοτιοκορεατική κατασκευάστρια μπαταριών LG Chemical Ltd, στην οποία ανήκει η εγκατάσταση, δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες για το συμβάν μέχρι στιγμής.

Vizag: Over 1,000 people fell sick and many faced breathing difficulties after an alleged gas leak at a chemical plant at RR Venkatapuram near Naiduthota area close to Gopalapatnam.