Ινδία: Εφτά νεογέννητα νεκρά μετά από φωτιά σε νοσοκομείο νεογνών

Εφτά νεογέννητα μωρά βρήκαν τραγικό θάνατο όταν ξέσπασε φωτιά σε νοσοκομείο νεογνών στην πρωτεύουσα της Ινδίας Νέο Δελχί, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται πυροσβέστες που προσπαθούν να κατασβήσουν την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου (26.5.2024) στο νοσοκομείο στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ινδίας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ότι έξι ακόμα παιδιά διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε διαφορετικό νοσοκομείο. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.

Ο ιδιοκτήτης του νοσοκομείου παίδων έχει εξαφανιστεί, σύμφωνα με την αστυνομία. Η αιτία της πυρκαγιάς είναι υπό έρευνα και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

#WATCH | Delhi: Morning visuals from a newborn Baby Care Hospital in Vivek Vihar where a massive fire broke out last night claiming the lives of 6 newborn babies.



One newborn baby is on the ventilator and 5 others are admitted to a hospital. pic.twitter.com/cLvIUWIx9e