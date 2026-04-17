Ινδία: Η στιγμή που άνδρας παθαίνει ηλεκτροπληξία και σκοτώνεται κυνηγώντας μία μαϊμού με σιδερένια βέργα

Τραγωδία στην Ινδία καταγράφηκε σε βίντεο κάμερας ξενοδοχείου. Ένας υπάλληλος υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ κυνηγούσε μία μαϊμού στο Μαντία Πραντές, τη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτεία της χώρας.

Ο Ράνου Ράικουαρ κυνηγούσε τη μαϊμού με μία σιδερένια ράβδο, η οποία όμως ήρθε σε επαφή με ένα καλώδιο υψηλής τάσης που περνούσε πάνω από την οροφή του ξενοδοχείου όπου εργαζόταν στην Ινδία με αποτέλεσμα να βρίσκει τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία, καθώς έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Σύμφωνα με το etvbharat.com, ο άτυχος άνδρας είχε προσληφθεί στο ξενοδοχείο πέντε ημέρες πριν.

Τα βίντεο από κάμερες CCTV του ξενοδοχείου αποκαλύπτουν ότι ένας πίθηκος είχε αναρριχηθεί στην οροφή.

Βλέποντας το ζώο ο Ράνου πήρε μία σιδερένια ράβδο για να το διώξει. Καθώς σήκωσε τη ράβδο για να τρομάξει τον πίθηκο, αυτή ήρθε σε επαφή με ένα καλώδιο υψηλής τάσης που περνούσε πάνω από την οροφή του ξενοδοχείου.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ξέσπασε μία τεράστια ηλεκτρική σπίθα και ο άνδρας κατέρρευσε στο έδαφος, έχοντας υποστεί τη μοιραία ηλεκτροπληξία.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές σκηνές:

India, a hotel worker was electrocuted to death while trying to chase off a monkey with a metal rod.



Η αστυνομία διερευνά εάν η εγγύτητα της γραμμής υψηλής τάσης με την οροφή του ξενοδοχείου παραβίαζε τους κανονισμούς ή εάν το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα αμέλειας εκ μέρους της διεύθυνσης του ξενοδοχείου.