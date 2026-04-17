Κόσμος

Ινδία: Η στιγμή που άνδρας παθαίνει ηλεκτροπληξία και σκοτώνεται κυνηγώντας μία μαϊμού με σιδερένια βέργα

Η τραγωδία συνέβη μπροστά από ξενοδοχείο όπου ο άτυχος άνδρας είχε προσληφθεί μόλις πέντε ημέρες πριν
πηγή φωτογραφίας Χ

Τραγωδία στην Ινδία καταγράφηκε σε βίντεο κάμερας ξενοδοχείου. Ένας υπάλληλος υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ κυνηγούσε μία μαϊμού στο Μαντία Πραντές, τη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτεία της χώρας.

Ο Ράνου Ράικουαρ κυνηγούσε τη μαϊμού με μία σιδερένια ράβδο, η οποία όμως ήρθε σε επαφή με ένα καλώδιο υψηλής τάσης που περνούσε πάνω από την οροφή του ξενοδοχείου όπου εργαζόταν στην Ινδία με αποτέλεσμα να βρίσκει τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία, καθώς έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Σύμφωνα με το etvbharat.com, ο άτυχος άνδρας είχε προσληφθεί στο ξενοδοχείο πέντε ημέρες πριν.

Τα βίντεο από κάμερες CCTV του ξενοδοχείου αποκαλύπτουν ότι ένας πίθηκος είχε αναρριχηθεί στην οροφή.

Βλέποντας το ζώο ο Ράνου πήρε μία σιδερένια ράβδο για να το διώξει. Καθώς σήκωσε τη ράβδο για να τρομάξει τον πίθηκο, αυτή ήρθε σε επαφή με ένα καλώδιο υψηλής τάσης που περνούσε πάνω από την οροφή του ξενοδοχείου.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ξέσπασε μία τεράστια ηλεκτρική σπίθα και ο άνδρας κατέρρευσε στο έδαφος, έχοντας υποστεί τη μοιραία ηλεκτροπληξία.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές σκηνές:

 

Η αστυνομία διερευνά εάν η εγγύτητα της γραμμής υψηλής τάσης με την οροφή του ξενοδοχείου παραβίαζε τους κανονισμούς ή εάν το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα αμέλειας εκ μέρους της διεύθυνσης του ξενοδοχείου.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Πυρά» Τραμπ σε NATO: Τώρα θέλουν να βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ - Ήταν άχρηστοι όταν χρειάστηκαν, τους είπα να μείνουν μακριά
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ «για το μεγάλο θάρρος και τη βοήθειά τους!»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πούτιν στέλνει πυρηνικό υπερόπλο στο Διάστημα και ετοιμάζεται να προκαλέσει χάος, προειδοποιεί Αμερικανός στρατηγός
«Μία πυρηνική έκρηξη σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για τις στρατιωτικές όσο και για τις πολιτικές υποδομές», λέει ο Αμερικανός στρατηγός Στίβεν Γουάιτινγκ
Διάστημα
Ο Τραμπ βλέπει συμφωνία με το Ιράν «μέσα σε μια ή δυο ημέρες» – Έτοιμος να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ – Νέα επίθεση στο ΝΑΤΟ
Καταιγισμός αναρτήσεων από το Ντόναλν Τραμπ ο οποίος δηλώνει πως θα πάρει χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ
