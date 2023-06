Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από την Ινδία και δείχνουν την κατάρρευση γέφυρας.

Πρόκειται για μια υπό κατασκευή γέφυρα στην πολιτεία Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας, που κατέρρευσε στη θάλασσα την Κυριακή σαν χάρτινος πύργος.

Η γέφυρα «χάθηκε» στα νερά του Γάγγη ποταμού ενώ ένας φύλακας που βρισκόταν στο σημείο αγνοείται.

Ενα μεγάλο μέρος της γέφυρας είχε καταρρεύσει τον περασμένο Αύγουστο με την Ινδία να έχει ξοδέψει 208 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή της.

#WATCH | Under construction Aguwani-Sultanganj bridge in Bihar's Bhagalpur collapses. The moment when bridge collapsed was caught on video by locals. This is the second time the bridge has collapsed.



(Source: Video shot by locals) pic.twitter.com/a44D2RVQQO