Ινδία: Λάμψη και χλιδή στον γάμο του Anant Ambani με την Radhika Merchant – Καλεσμένοι από όλο τον κόσμο

Στην Ινδία έχουν στραφεί τα βλέμματα όλων που ξεκίνησε ο γάμος της χρονιάς με παγκόσμιες προσωπικότητες, μεγιστάνες και πολιτικούς να δίνουν το παρών .

Μετά από επτά μήνες φαντασμαγορικών pre-wedding εορτασμών σε όλο τον κόσμο ο Anant Ambani, ο γιος του πλουσιότερου άνδρα της Ινδίας, παντρεύτηκε την κληρονόμο Radhika Merchant σε μια τελετή γεμάτη χλιδή και λαμπερούς καλεσμένους.

Ο γάμος όπως αναφέρουν οι πληροφορίες κόστισε 250 εκατομμύρια λίρες και έγινε στο οικογενειακό συνεδριακό κέντρο με χωρητικότητα άνω των 16.000 ατόμων «Jio World Convention Centre» στη Βομβάη και στον πολυτελή 27 ορόφων πύργο της οικογένειας, το οποίο είναι το ακριβότερο ακίνητο στο κόσμο, μετά το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η νύφη στην κυριολεξία λάμπει, καθώς φοράει με ένα βαρύ κρεμ και κόκκινο ινδικό νυφικό – που ονομάζεται lengha και είναι στολισμένη με κοσμήματα και μια μαντίλα με χάντρες.

Ο γαμπρός φόρεσε ένα κόκκινο σακάκι με χάντρες που ονομάζεται nehru.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια με την αστυνομία να κλείνει τους δρόμους γύρω από το χώρο.

#AnantAmbani–#RadhikaMerchant wedding | Xu Feihong Chinese Ambassador to India tweets, “Great wedding! First time to attend in India! Best wishes to the new couple and double happiness!” pic.twitter.com/1Rgmdra05D