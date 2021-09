Μετά τους σαρωτικούς μουσώνες και το φονικό κύμα του κορονοϊού, ένας «μυστηριώδης πυρετός» επελαύνει στην βόρεια Ινδία και προκαλεί ανησυχία στην ιατρική κοινότητα της χώρας. Μέχρι στιγμής στο κρατίδιο Ουτάρ Πράντες – όπως αναφέρει το Associated Press – έχουν χάσει την ζωή τους 114 άνθρωποι, με τα παιδιά να είναι η πλειοψηφία των θυμάτων.

Τα περισσότερα κρούσματα – όπως δήλωσε στο AP ο υπουργός Υγείας της Ουτάρ – ήταν από δάγκειο πυρετό, μια εποχική ιογενής λοίμωξη που εξαπλώνεται από τα κουνούπια. Υπάρχουν όμως αναφορές και για λεπτοσπείρωση, τύφο και ελονοσία.

Τα κρούσματα του δάγκειου πυρετού οφείλονταν σε ένα παθογόνο στέλεχος που ονομάζεται “D2”, όπως εξήγησε στο AP o υπουργός. «Αυτό είναι ένα διαφορετικό στέλεχος σε σύγκριση με το συνηθισμένο στέλεχος του δάγκειου πυρετού και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», προειδοποίησε. Η λεπτοσπείρωση και ο τύφος είναι βακτηριακές λοιμώξεις, ενώ η ελονοσία είναι ασθένεια που μεταδίδεται από τα κουνούπια και προκαλείται από παράσιτο. Συνήθως αυξάνονται μετά την περίοδο των βροχών στην Ινδία.

Ανώτατος αξιωματούχος υγείας αναφέρει πως το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Ουτάρ έχει καταγράψει πάνω από 1.200 κρούσματα πυρετού, με τις Αρχές να αναγκάζονται να τοποθετήσουν τους αρρώστους στα τμήματα που προορίζονται για τους ασθενείς με κορονοϊό. Οι περισσότεροι νοσήσαντες είναι παιδιά, τα οποία παρουσίασαν υψηλό πυρετό και ρίγη. Χαρακτηριστικά, 8 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε 10 μέρες.

Η κατάσταση στη χώρα είναι τραγική καθώς δεν υπάρχουν αρκετά κρεβάτια για τους μικρούς ασθενείς. «Αναγκαζόμαστε να βάζουμε τρία και τέσσερα παιδιά στο ίδιο κρεβάτι», λέει ο Utkarsh Singh. Η Ινδία έχει ένα διπλό στοίχημα να κερδίσει. Να τα βγάλει πέρα με τον κορονοϊό αλλά και το ξέσπασμα του πυρετού, με τις Αρχές να αναζητούν πόρους για την υγειονομική κρίση.

Ο δάγκειος πυρετός, δεν είναι πάντα θανατηφόρος, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία. Μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερική αιμορραγία, διεύρυνση του ήπατος, διακοπή της κυκλοφορίας και θάνατο. Σύμφωνα με τους ειδικούς οι καλύτεροι τρόποι αντιμετώπισης της εξάπλωσης της νόσου είναι η απολύμανση για τα κουνούπια, και ο καθορισμός σκουπιδιών, παλιών ελαστικών ή άλλων αντικειμένων που βρίσκονται στο νερό.

Σύμφωνα με άλλο αξιωματούχο, υπάρχουν αυτοσχέδιες κλινικές εξοπλισμένες με φάρμακα για την ελονοσία σε χωριά που έχουν αναφερθεί ασθενείς, ενώ γίνονται και προσπάθειες για τον καθαρισμό κατά των κουνουπιών. Στην Ινδία χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν από δάγκειο πυρετό, εγκεφαλίτιδα, ελονοσία, τύφο και άλλες ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού μουσώνα.

Infections following monsoon rains have led to a fever outbreak in India’s northern Uttar Pradesh state, killing at least 114 people in the past three weeks, health officials said. https://t.co/pfhydIaojZ