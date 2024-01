Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 13 παιδιά, πνίγηκαν σήμερα (18.01.2024) σε ναυάγιο της βάρκας όπου επέβαιναν, κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, στη δυτική Ινδία.

Σύμφωνα με τις αρχές της Ινδίας μαθητές πήγαιναν σε ένα πικνίκ που είχε οργανώσει το σχολείο τους, όταν το πλεούμενο ανατράπηκε στη λίμνη.

«Ο απολογισμός είναι 15 νεκροί», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ραντζάν Άιερ, διευθυντής νοσοκομείου.

Αξιωματούχοι από το νοσοκομείο, που δεν αποκάλυψαν την ταυτότητά τους, ανέφεραν πως μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται παιδιά ηλικίας 10 ετών και δύο από τους δασκάλους τους.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της περιοχής Βαντοντάρα, 27 άνθρωποι επέβαιναν στη βάρκα, όταν συνέβη το ναυάγιο.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί, είπε ο ίδιος, ωστόσο τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ως πιθανή αιτία του ναυαγίου τον συνωστισμό που επικρατούσε στο πλεούμενο, κάτι που η αστυνομία δεν επιβεβαιώνει.

Ο αξιωματικός της αστυνομίας, ο Ανούπαμ Σινγκ Γκαχλάουτ, είπε ότι στα θύματα δεν είχαν παρασχεθεί σωσίβια κατά τη διάρκεια της βαρκάδας που είχαν πάει.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά ήταν ηλικίας μεταξύ 7 και 13 ετών και ήταν μαθητές σε ένα σχολείο στη Βαντοντάρα, που βρίσκεται σε απόσταση 120 χιλιομέτρων μακριά από το Αχμενταμπάντ, τη μεγαλύτερη πόλη του κρατιδίου Γκουτζαράτ.

