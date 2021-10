Νεκρούς και καταστροφές μετράνε Ινδία και Νεπάλ από σφοδρή κακοκαιρία. Σχεδόν 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στις δύο χώρες.

Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν και άλλες σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ινδία και το Νεπάλ, εξαιτίας των οποίων ολόκληρες οικογένειες έχουν θαφτεί στα σπίτια τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Την Πέμπτη (21.10.2021) ο επίσημος απολογισμός των νεκρών στο Νεπάλ έφτασε τους 88 και στην Ινδία τους 102.

Τα ολοένα και πιο απρόβλεπτα και ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη νότια Ασία τα τελευταία χρόνια οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και εντείνονται από την αποψίλωση των δασών και τη δημιουργία φραγμάτων, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Τουλάχιστον 88 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ανάμεσά τους και μια εξαμελής οικογένεια με τρία παιδιά, το σπίτι της οποίας καταστράφηκε από μια ξαφνική κατολίσθηση.

Στην Ινδία οι αρχές του κρατιδίου Ουταραχάντ στα Ιμαλάια επιβεβαίωσαν σήμερα τον θάνατο 55 ανθρώπων, ανάμεσά τους και τα πέντε μέλη μιας οικογένειες που θάφτηκαν μέσα στο σπίτι τους.

Πολλές γέφυρες και δρόμοι έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα αρκετές πόλεις να έχουν αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο στρατός συμμετέχει στις προσπάθειες αποκατάστασης της επικοινωνίας και απεγκλωβισμού χιλιάδων ατόμων.

Ο υπουργός αρμόδιος για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών του κρατιδίου, ο Σ. Μουρουγκεσάν, δήλωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσά τους και 20 τουρίστες που έκαναν πεζοπορία σε έναν παγετώνα!

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, στην ανατολική Ινδία, όπου «λάσπη, βράχια και νερό από τα βουνά γύρω από την πόλη Νταρζίλινγκ προκάλεσαν ζημιές σε 400 σπίτια», δήλωσε ο υπουργός Διαχείρισης Καταστροφών Τζάβεντ Άχμεντ Χαν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «πολλές χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους προκειμένου να απομακρυνθούν από τα υπερχειλισμένα ποτάμια».

«Πολλές εκατοντάδες τουρίστες είναι εγκλωβισμένοι», σημείωσε.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για τη Δυτική Βεγγάλη, προειδοποιώντας ότι οι ιδιαίτερα σφοδρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν σήμερα στην Νταρζίλινγκ, τη Καλιμπόνγκ και την Αλιπουρντούρ.

Στην Κεράλα, στη νότια Ινδία, όπου 42 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την προηγούμενη εβδομάδα, η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης προειδοποίησε ότι αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις σε τουλάχιστον τρεις περιοχές του κρατιδίου, έπειτα από μια ανάπαυλα μερικών ημερών.

Το 2018 σχεδόν 500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κεράλα όταν επλήγη από τις χειρότερες πλημμύρες που είχαν σημειωθεί στο κρατίδιο εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Flash floods and landslides have killed more than 150 people in India and Nepalhttps://t.co/QJfiQwus4I pic.twitter.com/Ch8ql1E1oK