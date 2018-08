Η κυκλοφορία στους δρόμους του Χαϊντεραμπάντ παρέλυσε. Χιλιάδες Ινδοί, κάθε ηλικίας, κατευθύνονταν στο πρώτο ΙΚΕΑ στη χώρα τους.

Όσοι πήγαιναν στη δουλειά τους και μποτιλιαρίστηκαν για ώρες, εξέφραζαν την απογοήτευσή τους στα social media…

Ένας χρήστης του Twitter δήλωσε ότι η συνηθισμένη 40λεπτη διαδρομή του από το γραφείο διήρκεσε δύο ώρες!

#IKEAIndia #IKEAHyderabad launch felt by most Hyderabadis today. 20Kms of traffic jam …. took 4 hours to reach home #hyderabad

Ένας άλλος χρήστης αποκάλυψε ότι οι ουρές των αυτοκινήτων για την πρεμιέρα του ΙΚΕΑ έφταναν και τα 20 χιλιόμετρα και μπήκε στο σπίτι του μετά από 4 ώρες!

Η κατάσταση οδήγησε την αστυνομία να λάβει έκτακτα μέτρα, κατά μήκος της διαδρομής προς το πολυκατάστημα και έξω από αυτό στην πιάτσα των ταξί.

Εξίσου χαοτικό ήταν το σκηνικό και στο εσωτερικό του ΙΚΕΑ, όπως διακρίνεται από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο:

“Η κατάσταση θύμιζε την Black Friday ή την Παραμονή των Χριστουγέννων”, δήλωσε ο χρήστης του Twitter, Flying Sam.

#IKEA opened it's first store in #India and people are congregating like it's Black Friday or Boxing day

pic.twitter.com/RnPeQHlqCd

— Flying Sam (@Naa_Cheese) August 9, 2018