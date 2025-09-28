Συμβαίνει τώρα:
Ινδία: Στους 39 οι νεκροί από το ποδοπάτημα στην προεκλογική συγκέντρωση του ηθοποιού – Σοκαριστικά πλάνα

Ανάμεσα στα θύματα και 9 παιδιά - «Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Βιώνω αφόρητο, απερίγραπτο πόνο και θλίψη», δήλωσε ο ηθοποιός Βιτζέι - Προσοχή σκληρές εικόνες
Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν στην τραγωδία όπου σημειώθηκε το Σάββατο (27.09.2025) στην Ινδία, μετά από ποδοπάτημα υποστηρικτών του κόμματος που ίδρυσε ο δημοφιλής ηθοποιός Βιτζέι.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και 9 παιδιά. «Οι 51 τραυματίες (26 άνδρες και 25 γυναίκες) δέχονται ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης Μ.Κ. Στάλιν για το ποδοπάτημα που σημάδεψε ολόκληρη την Ινδία.

Ο 51χρονος Βιτζέι, που είναι δημοφιλής ηθοποιός εδώ και 3 δεκαετίες, κατάφερε να προσελκύσει τεράστια πλήθη στις συγκεντρώσεις του από τότε που ίδρυσε το κόμμα TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam).

Συγγενείς περιμένουν νέα για τους ανθρώπους τους έξω από το νοσοκομείο

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Βίντεο που μεταδίδουν ινδικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν χιλιάδες υποστηρικτές του να στριμώχνονται γύρω από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ο Βιτζέι ξεκίνησε να πετάει μπουκάλια με νερό προς ημιλιπόθυμους υποστηρικτές του και να απευθύνει έκκληση στην αστυνομία για βοήθεια, καθώς η κατάσταση είχε γίνει ανεξέλεγκτη.

REUTERS/Priyanshu Singh

«Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Βιώνω αφόρητο, απερίγραπτο πόνο και θλίψη», δήλωσε ο Βιτζέι σε μήνυμα που ανέβασε στα social media, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Δεκάδες γιατροί από γειτονικές περιοχές έσπευσαν στην Καρούρ για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης.

REUTERS/Priyanshu Singh

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στην Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

