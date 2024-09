Ινδία: Θυσίασαν 7χρονο για να φέρουν καλοτυχία στο σχολείο του

Δεν το χωράει ανθρώπου νους όσα έγιναν σε σχολείο της Ινδίας, όταν ένα 7χρονο παιδί βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια τελετής θυσίας, που στόχο είχε να φέρει καλή τύχη στο σχολείο που φοιτούσε.

Το πτώμα του 7χρονου ανακαλύφθηκε την Κυριακή στο κρεβάτι του ξενώνα όπου διέμενε στο Χάθρας, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, όχι μακριά από τον ναό του Ταζ Μαχάλ της Ινδίας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματικός της αστυνομίας Μπραχμ Σινγκ.

«Το αγόρι επρόκειτο να καεί σε πυρά στο πλαίσιο ιεροτελεστίας αλλά δολοφονήθηκε πριν ολοκληρωθεί η τελετή», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στα πέντε πρόσωπα που συνελήφθησαν μετά τον θάνατό του αγοριού περιλαμβάνονται ο διευθυντής του σχολείου, ο πατέρας του και τρεις καθηγητές, που έχουν παραδεχθεί τις πράξεις τους, σύμφωνα με την αστυνομία. Τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.

Ο διευθυντής θεωρείται ύποπτος ότι προσπάθησε να πραγματοποιήσει μια αντίστοιχη τελετή με άλλο παιδί στο παρελθόν.

#Hathras, UP: Superstition, murder & mystery



– #BlackMagic horror: Class 2 boy killed in hostel

– School staff ‘sacrifice’ 9-yr-old boy for school’s ‘success’

– Manager & 4 staff arrested



Times Network’s @WalterAdeeb shares details | @shwetaasinghtn pic.twitter.com/T35wF2WuTL