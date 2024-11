Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί μετά από επεισόδια σε αστυνομικό τμήμα του Μανιπούρ

Τουλάχιστον 10 αντάρτες της φυλής Κούκι σκοτώθηκαν σήμερα (11.11.2024), μετά από επεισόδια που ξεκίνησαν εναντίον αστυνομικού τμήματος στο βορειοανατολικό κρατίδιο Μανιπούρ, στην Ινδία.

Από τον Μάιο του 2023, αυτό το κρατίδιο της Ινδίας βρίσκεται σε «εμφύλιο πόλεμο» από τα επεισόδια που γίνονται μεταξύ των ινδουιστών Μεϊτέι και των χριστιανών Κούκι.

«Ήταν μία σφοδρή μάχη που διήρκεσε περίπου 45 λεπτά», είπε τοπικός αξιωματούχος που αποκάλυψε πως στην κατοχή των Κούκι βρέθηκαν τουφέκια και χειροβομβίδες.

Στο πλευρό των αστυνομικών «πολέμησαν» και στρατιώτες.

«Σκοτώθηκαν 11 μέλη της, καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία», σχολίασε εκπρόσωπος της εθνοτικής ομάδας Κούκι.

Η νέα αυτή επίθεση έγινε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία μιας γυναίκας της φυλής Κούκι, η σορός της οποίας βρέθηκε απανθρακωμένη.

11-Nov | KUKI Terrorists are currently attacking in Multiple places across Manipur as a Revenge attack against the killing of 11 Kuki Terrorists by the CRPF today in Jiribam

– Thamnapokpi

– Chanung

– Phayeng

– Saiton

– Jiri

– Koutruk

– Kangchup pic.twitter.com/dGN3Oy3PCK