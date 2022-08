Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί στην Ινδία από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκάλεσε μουσώνας στους πρόποδες των Ιμαλαΐων, σύμφωνα με σημερινή (20.8.2022) ανακοίνωση των Αρχών της χώρας.

Οι πλημμύρες παρέσυραν δύο σπίτια στην περιοχή Μάντι, στο βόρειο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές της Ινδίας, με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να ανασύρουν 8 νεκρούς από τα συντρίμμια. Παράλληλα, άλλοι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ίδιο κρατίδιο από κατολισθήσεις και άλλες πλημμύρες.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν μέρος σιδηροδρομικής γέφυρας που παρασύρθηκε από τον κατακλυσμό στη γειτονική περιοχή Κάνγκρα ενώ στην περιοχή Χαμιπούρ, ξαφνικές πλημμύρες εγκλώβισαν 19 ανθρώπους στις στέγες τοπικών κτιρίων, οι οποίοι στη συνέχεια διασώθηκαν.

Τα σχολεία έκλεισαν στις – πλέον – πληγείσες περιοχές. Σημειώνεται, επίσης, ότι το κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές είναι δημοφιλές στους τουρίστες, καθώς είναι φημισμένο για τα χιονισμένα βουνά του.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνές στην Ινδία την περίοδο του μουσώνα (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητά τους, τη σοβαρότητά τους και τον αιφνίδιο χαρακτήρα τους.

My cousin brother shared this video, massive damage caused by heavy rain at my native place, Inder Nagar, Himachal Pradesh.



Let us make it happen!

Action Now: #SaveSoil #ConsciousPlanet@SadhguruJV #NoSoilNoFood#HimachalPradesh #Kangra #InderNagar pic.twitter.com/JDr6eWYpT1