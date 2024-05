Ινδία: Τουλάχιστον 21 νεκροί από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι στο Τζαμού

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (30.05.2024) στην Ινδία, όπου τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 40 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε βαθύ φαράγγι.

Το λεωφορείο, που ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κουρουκσέτρα στο βόρειο κρατίδιο Χαριάνα, κατευθυνόταν προς ινδουιστικό ναό στο Τζαμού της Ινδίας όταν έπεσε στο φαράγγι, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη, δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι 40 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κυβερνητικό κολλέγιο ιατρικής στο Τζαμού για να τους παρασχεθεί βοήθεια.

«Ατύχημα λεωφορείου Akhnoor: Λεωφορείο γεμάτο πιστούς έπεσε σε χαντάκι, επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε μέσο στο X (πρώην Twitter).

«21 νεκροί και 40 τραυματίες καθώς λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές έπεσε σε βαθύ φαράγγι στο Τζαμού», έγραψε άλλο μέσο στο X (πρώην Twitter).

