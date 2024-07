Ινδία: Τουλάχιστον 73 νεκροί από τις φονικές κατολισθήσεις – Θάφτηκαν από τόνους λάσπης ή παρασύρθηκαν από ποταμό

Τουλάχιστον 73 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους από τις φονικές κατολισθήσεις που έπληξαν το κρατίδιο Κεράλα της Ινδίας.

Δεκάδες άλλοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις κατολισθήσεις κι εκατοντάδες καταπλακώθηκαν ή παρασύρθηκαν στον ποταμό Τσαλιγιάρ της Ινδίας.

Στην περιοχή αναμενόταν να συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προειδοποίησαν μετεωρολόγοι.

Ο στρατός ανέπτυξε πάνω από 200 μέλη του για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και αρωγής, ανάμεσά τους μέλη του Μηχανικού για να στήσουν προσωρινή γέφυρα, καθώς σημαντική για την περιοχή γέφυρα καταστράφηκε.

Ο μουσώνας που εκδηλώνεται στη νότια Ασία από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο προσφέρει ανάσα, εν μέσω καλοκαιρινής ζέστης, κι οι βροχές που φέρνει χαρακτηρίζονται απαραίτητες για να αναπληρώνονται τα αποθέματα νερού, όμως συχνά προκαλεί επίσης πλημμύρες και κατολισθήσεις, με εκτεταμένες ζημιές και βαρείς απολογισμούς θυμάτων.

Η ένταση του φαινομένου κλιμακώθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια, κάτι που ειδικοί αποδίδουν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

At least 50 people 🥺 , including two children have died and several others are feared trapped after massive landslides hit various hilly areas in Kerala’s Wayanad district.



My prayers are with the families who lost their loved ones 🙏 #Wayanad #Keralarain #kerala pic.twitter.com/yug9Ip3lXq