Θύματα ομαδικού βιασμού έπεσαν μια μητέρα και η 6χρονη κόρη της στην Ινδία, αφού δέχθηκαν την προσφορά κάποιων αντρών να τους επιστρέψουν στο σπίτι τους. Οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει ακόμα τον βασικό ύποπτο και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μητέρα και κόρη είχαν επισκεφθεί την ιερή τοποθεσία Piran Kaliyar στην επαρχία Uttarakhand της Ινδίας. Οι δύο τους αποδέχτηκαν την προσφορά ενός άντρα, ο οποίος είναι γνωστός με το όνομα Sonu, να τις γυρίσει σπίτι με το αυτοκίνητο του, ενώ σε αυτό βρίσκονταν και κάποιοι φίλοι του. Σύμφωνα με τις Αρχές, μητέρα και κόρη έπεσαν θύματα βιασμού ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει και στη συνέχεια τις παράτησαν κοντά σε ένα κανάλι.

Η μητέρα είπε στις Αρχές, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mai, ότι δεν μπορούσε να πει πόσοι ακριβώς άντρες ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, παρά μόνο ότι οι υπόλοιποι άντρες που βρίσκονταν μέσα σε αυτό απευθύνονταν στον οδηγό, αποκαλώντας τον Sonu.

Μετά τον βιασμό τους και αφού τις παράτησαν σε ερημική τοποθεσία, η γυναίκα κατάφερε να φτάσει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει το περιστατικό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε μαζί με την κόρη στο νοσοκομείο Roorkee, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τη σεξουαλική επίθεση.

Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει ακόμη να εντοπίσει τον ύποπτο και οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

