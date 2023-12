Τουλάχιστον 11 ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δώδεκα αγνοούνται μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι, στο δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους της Ινδονησίας. Όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης, έπειτα από ολονύχτιες προσπάθειες τρεις άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί.

«Υπήρχαν 26 άνθρωποι που δεν είχαν απομακρυνθεί εσπευσμένα, βρήκαμε 14, τους τρεις ζωντανούς και τους άλλους έντεκα νεκρούς», εξήγησε ο Άμπντουλ Μαλίκ, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στην Παντάνγκ της Ινδονησίας, την επομένη της έκρηξης του ηφαιστείου.

Οι τρεις επιζήσαντες εντοπίστηκαν σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα, είναι αδύναμοι και τουλάχιστον οι δύο έχουν υποστεί «εγκαύματα», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Σωστικά συνεργεία διαδέχονταν το ένα το άλλο στην κοπιώδη διαδρομή για να κατέβουν τα πτώματα των θυμάτων με τα πόδια από το βουνό.

Η έκρηξη του ηφαιστείου Μαράπι, στη Σουμάτρα, άρχισε χθες στις 15:54 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 09:54 ώρα Ελλάδας).

Άλλοι δώδεκα άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 49 κατέβηκαν από το όρος και ορισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Μαλίκ.

Βίντεο που τράβηξαν σωστικά συνεργεία δείχνει ασθενοφόρο, με τις σειρήνες να ουρλιάζουν, καθώς απομακρύνει εγκαυματία.

Σε άλλες εικόνες, διακρίνεται μέλος σωστικού συνεργείου, με φακό στο μέτωπο, να βοηθά μια περιπατήτρια που στενάζει από τον πόνο, να την μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Η ηφαιστειακή έκρηξη, που παραμένει σε εξέλιξη, εμποδίζει την απομάκρυνση ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο με ελικόπτερα, διευκρίνισε ο Μαλίκ.

«Οπτικά, ως και το πρωί, βγαίνουν καπνοί ακόμη από τον κρατήρα. Οπτικά, όλα μοιάζουν ακόμα γκρι», πρόσθεσε.

Ηφαιστειακή τέφρα που εκτοξεύθηκε από τον κρατήρα του όρους Μαράπι παρατηρήθηκε σε ύψος ως ακόμη και 3.000 μέτρων πάνω από την κορυφή, δήλωσε χθες ο Χέντρα Γκουνάουαν, επικεφαλής του ινδονησιακού κέντρου ηφαιστειολογίας και γεωλογικών κινδύνων.

Ο Ρούντι Ρινάλντι, διευθυντής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στη δυτική Σουμάτρα, δήλωσε στο AFP ότι κάποιοι από τους περιπατητές που διασώθηκαν χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.

«Κάποιοι υπέστησαν εγκαύματα» και «διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», εξήγησε.

Οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν ήταν «εκείνοι που είχαν πλησιάσει τον κρατήρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με κατάλογο των προσώπων που βρήκε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης (BASARNAS) και συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον οκτώ υπέστησαν εγκαύματα. Ένας από τους διασωθέντες, πέρα από τα εγκαύματα, υπέστη κάταγμα, ενώ άλλος τραυματίστηκε στο κεφάλι.

