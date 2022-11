Τους 46 έφτασαν οι νεκροί από το σεισμό στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται στους 700.

«Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εκατοντάδες, ίσως ακόμη και χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές» ανέφερε εκπρόσωπος των αρχών της πόλης Σιαντζούρ της Ινδονησίας.

Εμπορικά καταστήματα, ένα νοσοκομείο και ένα ισλαμικό οικοτροφείο της πόλης έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από το σεισμό, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

Μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν φωτογραφίες πολλών κτιρίων της Σιαντζούρ, οι σκεπές των οποίων έχουν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί, καθώς πολίτες ενδέχεται να εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

«Καλούμε τους ανθρώπους να παραμείνουν προς το παρόν έξω από τα κτίρια, δεδομένου ότι μπορεί να υπάρξουν μετασεισμοί», δήλωσε στους δημοσιογράφους η διευθύντρια της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ινδονησίας Ντβικορίτα Καρναβάτι.

Another Horror Video, #Earthquake of 5.6 Magnitude rocks #Indonesia, West Java island; 20 dead, over 300 injured pic.twitter.com/EW7AD6FzTB